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РФ атаковала из артиллерии Камышаны на Херсонщине, погибла женщина – ОВА

Станислав ПогориловВторник, 6 мая 2025, 14:20
РФ атаковала из артиллерии Камышаны на Херсонщине, погибла женщина – ОВА
фото: getty images

Россияне 6 мая из артиллерии обстреляли населенный пункт Камышаны Херсонской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около 11:00 враг ударил из артиллерии по населенному пункту. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получила 55-летняя женщина".

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Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находилось 33 населенных пункта области и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, газопроводы, складское помещение и частные автомобили.

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Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Херсонская областьроссийско-украинская войнажертвы
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