РФ атаковала из артиллерии Камышаны на Херсонщине, погибла женщина – ОВА
Россияне 6 мая из артиллерии обстреляли населенный пункт Камышаны Херсонской области, в результате чего погибла женщина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Около 11:00 враг ударил из артиллерии по населенному пункту. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получила 55-летняя женщина".
Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей.
По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находилось 33 населенных пункта области и город Херсон.
Российские военные били по социальной инфраструктуре; по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, газопроводы, складское помещение и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.