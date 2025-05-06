Европарламент лишил иммунитета польского депутата-украинофоба Гжегожа Брауна

Во время голосования в Страсбурге Европейский парламент отменил иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который является кандидатом в президентских выборах в Польше. Ранее иммунитет Брауна отменил польский парламент.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сообщается, что расследование ведет Окружная прокуратура в Варшаве в связи с тем, что Браун в декабре 2023 года во время торжеств в Сейме с помощью огнетушителя потушил ханукальные свечи.

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Ранее иммунитет Брауна в этом деле отменил польский парламент. В связи с тем, что политик получил мандат депутата Европарламента на выборах в Европарламент в июне 2024 года, прокуратура обратилась с просьбой об отмене привилегии, защищающей его от судебной ответственности, также в Европейский парламент.

Оскорбление группы лиц на религиозной почве на территории Сейма – не единственное обвинение, которое до сих пор услышал Браун. Речь идет также об инциденте в Немецком историческом институте, где он заблокировал лекцию о Холокосте, и инциденте в краковском суде, из которого он вынес установленную там судьями елку, а затем выбросил ее в мусорник.

Эксцессы Гжегожа Брауна не останутся безнаказанными, заверил на прошлой неделе министр юстиции, генеральный прокурор Адам Боднар.

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Министр подсчитал, что ходатайство о лишении Брауна иммунитета, которое во вторник рассмотрел Европейский парламент, касается намерения предъявить ему обвинения в совершении семи преступлений.

"Два из них касаются нарушения телесной неприкосновенности и оскорбления врача – директора Национального центра кардиологии. Три следующие касаются различных хулиганских действий, а два последних обвинения – скандального поведения Брауна в польском Сейме – публичного оскорбления предмета религиозного культа и нарушения неприкосновенности лица, которое вмешалось", – написал Боднар в X.

Министр также напомнил о недавних действиях Брауна, которые являются предметом расследования прокуратуры, в частности по делу о лишении свободы врача в больнице в Олеснице.

16 апреля Браун ворвался в эту больницу и пытался помешать работе гинеколога Гизели Ягельской. Врач провела аборт на 36-й неделе беременности пациентке, которая находилась в тяжелом психическом состоянии.

Браун заявил, что в больнице он осуществлял "гражданское задержание", тогда как врач, которая была на дежурстве, не могла добраться до своих пациенток. Расследование этого дела ведет районная прокуратура в Олеснице.

Глава Минюста также напомнил о "скандальных высказываниях" Брауна во время президентских дебатов, которые также являются предметом интереса прокуратуры. Речь идет о производстве по делу об оскорблении евреев и призывах к ненависти.

Другое производство, как полиции, так и прокуратуры, о котором напомнил генеральный прокурор, ведется по делу предвыборного митинга Брауна 30 апреля в Белой Подляской, когда со здания городского совета был снят флаг Украины.

Браун, который в январе 2025 года был исключен из партии "Конфедерация", также в настоящее время исключен из заседаний Европейского парламента в связи с его высказываниями во время дебатов о гендере и срывом мероприятий по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Парламент принимает решение об отмене иммунитета простым большинством голосов. Согласно правилам ЕС, после голосования председатель ЕП Роберта Метсола должна немедленно передать решение в компетентный орган государства-члена (в данном случае в польскую прокуратуру).

Сейчас ЕП также рассматривает другие заявления об отмене иммунитета польских евродепутатов. Процедуры были начаты в отношении евродепутатов от партии "Право и справедливость" Михала Дворчика и Даниэля Обайтека.

В начале апреля ЕП отменил иммунитет другим евродепутатам этой партии, Мариушу Каминьскому и Мацею Вонсику, а в середине марта – главе делегации "ПиС" в ЕП Адаму Белану.

В предыдущем созыве Европарламент отменил иммунитет четырех польских евродепутатов от той же партии – Беаты Кемпы, Беаты Мазурек, Патрика Яки и Томаша Порембы.

Отмена иммунитета не означает признания евродепутата виновным, а лишь позволяет национальным судебным органам проводить расследование или судебный процесс. Депутаты Европарламента избираются в соответствии с национальным избирательным законодательством, поэтому если их признают виновными в совершении преступления, решение о лишении их мандата относится к компетенции органов власти государства-члена.