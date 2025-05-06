Смертельное ДТП под Полтавой: ГБР сообщило о подозрении полицейскому

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Мачухи Полтавской области.

Источник: ГБР, прокуратура Полтавской области, УП

Детали: Работник полиции, управляя служебным автомобилем Skoda, двигался в направлении Полтавы.

Реклама:

По данным следствия, в начале спуска правоохранитель выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП двое пассажиров служебного авто полиции, среди которых коллега подозреваемого и военнослужащий, погибли, сам водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.

Водитель другой машины также получил травмы.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц.

РЕКЛАМА:

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.