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Украина вернула 205 воинов из российского плена

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 15:31
Украина вернула 205 воинов из российского плена
фото Координационного штаба

В день пехоты Украина вернула из российского плена 205 защитников.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, СБУ

Прямая речь: "Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта.

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Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности".

 

Детали: Как уточняют в Коордштабе, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

 

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

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Освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожской и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.

Обмен, который состоялся 6 мая, - уже пятый в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения РФ. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан.

пленныевойна
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