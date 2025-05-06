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СМИ: В Германии попытаются избрать канцлера со второй попытки во вторник

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 16:05
СМИ: В Германии попытаются избрать канцлера со второй попытки во вторник
Бундестаг. фото Getty Images

Бундестаг попытается со второй попытки избрать нового канцлера Германии во второй половине дня 6 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкие СМИ

Детали: По информации парламентских кругов, полученной изданием, ХДС/ХСС хочет провести второй тур уже во вторник.

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Для этого необходимо сократить сроки второго тура, что, в свою очередь, требует двух третей голосов депутатов.

Это означает, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ будет зависеть от Левой партии или "Альтернативы для Германии".

По информации фракции ХДС/ХСС, все парламентские фракции договорились завершить выборы канцлера до пятницы.

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По информации издания, выборы в Бундестаге планируется продолжить в 15:00 вторника.

Что предшествовало: 6 мая нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

Коалиция решила во второй раз выдвинуть Мерца в канцлеры.

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и согласовали то, что Мерц станет канцлером. Для избрания канцлером Мерцу нужны 316 голосов.

Германия
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