Режим Лукашенко возбудил уголовное дело против 78-летней женщины – символа протеста 2020 года

Власти Беларуси возбудили уголовное дело против 78-летней активистки Нины Багинской – за "неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Источник: правозащитный центр "Вясна", "Радио Свобода"

Детали: Причиной стали прогулки со значком бело-красно-белого цвета на одежде и демонстрация национальной символики на улицах Минска в 2024 году.

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Вскоре начнется разбирательство в суде Первомайского района Минска. Это седьмое дело по этой статье с момента его введения в Уголовный кодекс, дошедшее до суда.

Как стало известно правозащитникам "Вясны", Нину Багинскую в течение 2024 года три раза привлекали к административной ответственности по ст. 24.23 (несанкционированное пикетирование). Общая сумма штрафов составила 7 200 рублей (180 базовых величин). Помимо этого, на нее составлено еще пять протоколов.

Багинскую несколько раз задерживали, удерживали в милицейском отделении в наручниках, штрафовали. Помимо этого, сотрудники превентивно ее задерживали из дома на важные даты, например, День Воли, 9 мая и т.д. Активистка принципиально не ходила на свои суды.

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В результате против Багинской возбудили уголовное дело. В Беларуси по ст. 342-2 УК осуждены только шесть человек. Эта статья была введена в Уголовный кодекс в 2021 году как реакция режима на протестную активность общества. Для возбуждения уголовного дела по ст. 342-2 УК достаточно дважды в течение одного года быть подвергнутым административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие действия снова нарушить порядок организации или проведения массовых мероприятий.

Во время следствия по уголовному делу, женщину несколько раз возили на психиатрическую экспертизу.

Справка: Нина Багинская по профессии геолог, она поддерживала различные инициативы по защите прав человека и сохранению исторической памяти в Беларуси.

Она участвует в протестных акциях с 1988 года, а в 2020 году она стала одним из символов протеста против результатов президентских выборов в Беларуси.