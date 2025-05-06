СМИ: Кадыров попросился у Путина в отставку
Ставленник Кремля формальный глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что просил освободить его от должности.
Источник: Кадыров в комментарии изданию "Чечня сегодня", российское издание РБК, "РИА Новости"
Детали: Отмечается, что журналисты спросили главу республики про слухи о его отставке.
Прямая речь Кадырова: "Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат".
Детали: РБК направил запрос пресс-секретарю главе Кремля Путина Дмитрию Пескову.
"РИА Новости" цитирует Кадырова, что многие, мол, не поняли смысл его недавних слов об отставке: "я могу попросить, но решение принимает только президент".
Что предшествовало: В расследовании "Новой газеты Европа" шла речь о том, что состояние здоровья Кадырова заметно ухудшается – и это активировало сценарий смены власти в Чечне.