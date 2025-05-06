Премьер провинции Альберта допустила референдум об отделении от Канады

Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что готова созвать референдум по отделению Альберты от Канады, если соответствующая петиция наберет достаточную поддержку.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press

Детали: Смит заявила, что готова созвать в Альберте референдум о выходе из состава Канады, если инициированная группой граждан петиция соберет необходимое количество голосов.

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Смит, которая является представительницей оппозиционной Консервативной партии, сказала, что лично не поддерживает выход Альберты из состава Канады.

"Но если Оттава по тем или иным причинам продолжит нападки на нашу провинцию, как это было в течение последнего десятилетия, тогда жителям Альберты нужно будет решить насчет этого. Я приму их решение", – заявила политик.

Смит обвиняла предыдущие правительства Канады во внедрении законодательства, которое ограничивало способность Альберты добывать и экспортировать нефть, что, по ее словам, стоило провинции миллиарды долларов. Также премьер провинции считает, что центральное правительство слишком вмешивается в местные дела.

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"Мы не просим особого отношения... Мы хотим только быть свободными в возможности развивать и экспортировать огромное богатство ресурсов, которые у нас есть, и свободы выбирать, как мы предоставляем услуги здравоохранения, образования и другие социальные услуги нашим людям, даже если это иной подход, чем видение в Оттаве", – заявила Смит.

До сих пор в Канаде было два прецедента референдумов об отделении – в преимущественно франкоязычной провинции Квебек в 1980 и 1995 годах. Оба оказались неудачными.

Напомним, на досрочных выборах в Канаде победила Либеральная партия во главе с Марком Карни. Еще несколько месяцев назад считали, что победа достанется консерваторам – однако на фоне нападок Дональда Трампа против Канады и отставки многолетнего лидера либералов Джастина Трюдо симпатии избирателей снова качнулись в пользу Либеральной партии.

Карни после победы на выборах заявил о жестком подходе к будущим переговорам с Дональдом Трампом.

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