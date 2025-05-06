ЕС полностью откажется от экспорта российского газа до конца 2027 года

Европейский Союз полностью прекратит импорт российского газа до конца 2027 года, а также минимизирует импорт российской нефти, усилит борьбу с российским теневым флотом и значительно сократит зависимость от России в ядерной отрасли, в частности ограничит поставки обогащенного урана.

Источник: дорожная карта к плану REPowerEU, представленная 6 мая в Страсбурге европейским комиссаром Дэном Йоргенсеном, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: "Евросоюз ставит своей целью полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов... В частности, до конца 2027 года планирует прекратить закупку российского газа", - сообщил Дэн Йоргенсен.

Реклама:

По его словам, в следующем месяце - в июне 2025 года - Еврокомиссия представит соответствующие законодательные предложения, разработанные на основе дорожной карты.

Також державам-членам ЄС до кінця 2025 року буде доручено підготувати національні плани поступової відмови від імпорту російського газу, ядерної енергії та нафти.

"У 2024 році ЄС все ще імпортував (з Росії) 52 млрд кубометрів російського газу (32 млрд кубометрів трубопроводами і 20 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), або близько 19% від загального обсягу імпорту газу в ЄС), а також 13 млн тонн сирої нафти і понад 2800 тонн урану в збагаченому або паливному вигляді", – йдеться в документі з викладом дорожньої карти авторства Єврокомісії, адресованому Європарламенту, Раді ЄС та іншим, який є у розпорядженні "Європейської правди".

РЕКЛАМА:

Десять держав-членів імпортували російський газ у 2024 році, три держави-члени все ще імпортували російську нафту, а сім держав-членів імпортували збагачений уран або уранові послуги з Росії", зазначено в документі.

Стосовно російського газу дорожня карта передбачає, що нові контракти з постачальниками російського газу (трубопровідного та скрапленого) не будуть укладатися, а існуючі спотові контракти будуть припинені до кінця 2025 року. Це гарантує, що вже до кінця цього року ЄС скоротить на третину поставки російського газу, що залишилися. Весь імпорт російського газу буде припинений до кінця 2027 року.

Щодо російської нафти, частка якої у 2024 році вже становила близько 3% від загального обсягу імпорту Євросоюзу, плануються нові заходи для боротьби з російським тіньовим флотом, який її незаконно транспортує.

Що стосується ядерної галузі, то пропозиції Єврокомісії, що надійдуть наступного місяця, включатимуть заходи щодо зменшення російського імпорту збагаченого урану, а також обмеження на нові контракти на постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів, що походять з Росії.

Передбачається також ініціатива "Європейська долина радіоізотопів", покликана забезпечити постачання медичних радіоізотопів до ЄС за рахунок збільшення власного виробництва.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям ЄС підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива.

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.