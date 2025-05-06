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"Украина стоит, потому что стоит пехота": Зеленский раздал награды и звания

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 17:48
Украина стоит, потому что стоит пехота: Зеленский раздал награды и звания
фото Офиса президента

В День пехоты ВСУ президент Владимир Зеленский встретился с воинами и родными погибших защитников, вручил государственные награды и повысил в звании трех полковников.

Источник: Офис президента, указы главы государства

Детали: Согласно документам, воинское звание бригадного генерала присвоено:

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  • заместителю командующего объединенных сил ВСУ полковнику Виктору Солимчуку,
  • начальнику 169 учебного центра имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко,
  • командиру 19 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ полковнику Александру Бакулину.

Прямая речь Зеленского: "Украина стоит, потому что стоит украинская пехота - бьется, уничтожает оккупанта, защищает и восстанавливает наши украинские позиции, осуществляет блестящие операции, которые уже являются образцовой частью мировой военной истории - истории вашей, истории смелых".

Детали: Президент также вручил "Золотую Звезду" Героям Украины - младшему лейтенанту Владиславу Дацкому и младшему сержанту Николаю Молчанову.

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Отдельно Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным трех павших Героев Украины: Ярослава Хибовского, Василия Яремко и Ивана Голубки.

Вооруженные силынаградыЗеленский
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