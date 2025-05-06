"Украина стоит, потому что стоит пехота": Зеленский раздал награды и звания
В День пехоты ВСУ президент Владимир Зеленский встретился с воинами и родными погибших защитников, вручил государственные награды и повысил в звании трех полковников.
Источник: Офис президента, указы главы государства
Детали: Согласно документам, воинское звание бригадного генерала присвоено:
- заместителю командующего объединенных сил ВСУ полковнику Виктору Солимчуку,
- начальнику 169 учебного центра имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко,
- командиру 19 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ полковнику Александру Бакулину.
Прямая речь Зеленского: "Украина стоит, потому что стоит украинская пехота - бьется, уничтожает оккупанта, защищает и восстанавливает наши украинские позиции, осуществляет блестящие операции, которые уже являются образцовой частью мировой военной истории - истории вашей, истории смелых".
Детали: Президент также вручил "Золотую Звезду" Героям Украины - младшему лейтенанту Владиславу Дацкому и младшему сержанту Николаю Молчанову.
Отдельно Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным трех павших Героев Украины: Ярослава Хибовского, Василия Яремко и Ивана Голубки.