"Украина стоит, потому что стоит пехота": Зеленский раздал награды и звания

В День пехоты ВСУ президент Владимир Зеленский встретился с воинами и родными погибших защитников, вручил государственные награды и повысил в звании трех полковников.

Источник: Офис президента, указы главы государства

Детали: Согласно документам, воинское звание бригадного генерала присвоено:

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заместителю командующего объединенных сил ВСУ полковнику Виктору Солимчуку,

начальнику 169 учебного центра имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко,

командиру 19 армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ полковнику Александру Бакулину.

Прямая речь Зеленского: "Украина стоит, потому что стоит украинская пехота - бьется, уничтожает оккупанта, защищает и восстанавливает наши украинские позиции, осуществляет блестящие операции, которые уже являются образцовой частью мировой военной истории - истории вашей, истории смелых".

Детали: Президент также вручил "Золотую Звезду" Героям Украины - младшему лейтенанту Владиславу Дацкому и младшему сержанту Николаю Молчанову.

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Отдельно Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным трех павших Героев Украины: Ярослава Хибовского, Василия Яремко и Ивана Голубки.