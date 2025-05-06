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Три человека пострадали из-за российских обстрелов Днепропетровщины

Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 18:52
Три человека пострадали из-за российских обстрелов Днепропетровщины
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате этого пострадали трое мужчин.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По уточненной информации, из-за утреннего удара БпЛА по Илларионовской общине Синельниковского района пострадали трое мужчин. Среди них двое – госпитализированы.

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Пожар, который возник на предприятии, спасатели потушили".

Детали: Также российская армия атаковала Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Била по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской громадах.

Повреждены многоквартирный и 2 частных дома, хозяйственная постройка, инфраструктура, газопровод и линия электропередач.

Днепропетровская областьвойна
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