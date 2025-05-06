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Оккупанты расстреляли трех пленных воинов ВСУ в Донецкой области

Валентина РоманенкоВторник, 6 мая 2025, 18:53
Оккупанты расстреляли трех пленных воинов ВСУ в Донецкой области
фото прокуратуры

В Донецкой области враг расстрелял трех пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 3 мая трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской ТГ Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен.

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Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители вооруженных сил России расстреляли их из автоматического оружия.

Дословно: "Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц".

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