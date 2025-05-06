"Осталась только одна ракета": Воздушные силы показали F-16 после охоты на "Шахеды"
Воздушные силы обнародовали фото истребителя F-16, который эффективно отработал во время отражения российской атаки в ночь на вторник.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Утро 6 мая 2025 года. Охотники за "Шахедами" возвращаются домой...
Под крыльями этого F-16 осталась только одна ракета. А значит пять AIM-9 достигли своих целей!
Спасибо украинским пилотам за результат, спасибо за сохраненные жизни!".
Детали: Как известно, воздушные нападения противника отражают авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что предшествовало: По данным Воздушных сил, с вечера 5 мая Россия атаковала Украину 136-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов; 54 дрона удалось уничтожить, еще 70 были локационно потеряны.