"Осталась только одна ракета": Воздушные силы показали F-16 после охоты на "Шахеды"

Воздушные силы обнародовали фото истребителя F-16, который эффективно отработал во время отражения российской атаки в ночь на вторник.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Утро 6 мая 2025 года. Охотники за "Шахедами" возвращаются домой...

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Под крыльями этого F-16 осталась только одна ракета. А значит пять AIM-9 достигли своих целей!

Спасибо украинским пилотам за результат, спасибо за сохраненные жизни!".

Детали: Как известно, воздушные нападения противника отражают авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что предшествовало: По данным Воздушных сил, с вечера 5 мая Россия атаковала Украину 136-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов; 54 дрона удалось уничтожить, еще 70 были локационно потеряны.