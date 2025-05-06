Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 19:03
Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ
Фото - getty images

Европейская комиссия финализировала свое предложение будущего, 17-го пакета санкций против России и предложила расширить перечень подсанкционных лиц и усилить борьбу с российским "теневым флотом".

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от трех европейских дипломатов

Детали: По словам источников Reuters, предложение пакета санкций ЕС усиливает экспортный контроль за товарами двойного назначения и передовыми технологиями.

Реклама:

Один из источников добавил, что Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 50 физических и юридических лиц, в том числе пяти – в Китае, а также 31 компании, которая помогает российским военным или причастна к обходу санкций.

В рамках борьбы с "теневым флотом" России предлагается внести в черный список более 100 связанных с ним судов, отмечает Reuters.

В то же время Еврокомиссия предлагает продлить исключение из санкций в отношении российского нефтегазового проекта "Сахалин-2" до июня 2026 года из-за его важности для Японии, говорится в материале.

РЕКЛАМА:

По словам источника Reuters, цель состоит в том, чтобы показать, что 27 членов ЕС "все еще могут договориться о чем-то против России" после неоднократных угроз вето со стороны Венгрии.

Ранее стало известно, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.

ЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссияне ударили баллистикой по Сумах: погибла девушка, 6 детей получили ранения
Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ
ЕС полностью откажется от экспорта российского газа до конца 2027 года
Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения со США о недрах
За экс-заместителя Ермака внесли залог 18 миллионов
Премьер провинции Альберта допустила референдум об отделении от Канады
Все новости...
ЕС
ЕС впервые назначил военного во главе Европейского оборонного агентства
"Друзья Украины" в ЕС готовы встать на сторону Молдовы, если вето Орбана будет продолжаться
ЕС может продлить "торговый безвиз" для стали и железа из Украины
Последние новости
19:36
фотоВ Киеве женщина упала с Пешеходного моста в Днепр
19:34
обновленоРоссияне ударили баллистикой по Сумах: погибла девушка, 6 детей получили ранения
19:29
Умерла украинская этнографка и диссидентка Лидия Орел
19:18
Палата представителей США поддержала проект о наказании властей Грузии за откат демократии
19:12
Через шесть спектров: "Хаббл" заглянул в глубины спиральной галактики с закрученными рукавами
19:06
Экологическая угроза: община просит национализировать "Нефтехимик Прикарпатья"
19:03
Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ
19:01
"Осталась только одна ракета": Воздушные силы показали F-16 после охоты на "Шахеды"
18:54
"Охматдет" объявил тендер на проведение капремонта корпуса больницы
18:53
Оккупанты расстреляли трех пленных воинов ВСУ в Донецкой области
Все новости...
Реклама:
Реклама: