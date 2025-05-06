Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ

Европейская комиссия финализировала свое предложение будущего, 17-го пакета санкций против России и предложила расширить перечень подсанкционных лиц и усилить борьбу с российским "теневым флотом".

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от трех европейских дипломатов

Детали: По словам источников Reuters, предложение пакета санкций ЕС усиливает экспортный контроль за товарами двойного назначения и передовыми технологиями.

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Один из источников добавил, что Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 50 физических и юридических лиц, в том числе пяти – в Китае, а также 31 компании, которая помогает российским военным или причастна к обходу санкций.

В рамках борьбы с "теневым флотом" России предлагается внести в черный список более 100 связанных с ним судов, отмечает Reuters.

В то же время Еврокомиссия предлагает продлить исключение из санкций в отношении российского нефтегазового проекта "Сахалин-2" до июня 2026 года из-за его важности для Японии, говорится в материале.

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По словам источника Reuters, цель состоит в том, чтобы показать, что 27 членов ЕС "все еще могут договориться о чем-то против России" после неоднократных угроз вето со стороны Венгрии.

Ранее стало известно, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Европейский Союз стремится, чтобы его следующий пакет санкций против России был подготовлен и принят в координации с Соединенными Штатами.