В Киеве женщина упала с Пешеходного моста в Днепр

В Киеве спасатели достали из Днепра на поверхность тело утопленницы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Отмечается, что в 12:25 вторника спасатели получили сообщение о том, что с Пешеходного моста в реку Днепр упал человек. Для поисково-спасательных работ были направлены водолазы-спасатели на лодке "Руслан Кошевой".

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Прибыв, на расстоянии 900 метров ниже по течению от Пешеходного моста, в 50 метрах от берега в воде спасатели обнаружили тело женщины в возрасте около 40 лет. С помощью спасательного снаряжения ее было подняли из воды и доставили к берегу для проведения сердечно-легочной реанимации.

Дословно: "К сожалению, утонувшую реанимировать не удалось. Тело женщины передано правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия".