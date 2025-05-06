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На Ставке обсудили сбивание "Шахедов", в частности, другими дронами

Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 21:29
На Ставке обсудили сбивание Шахедов, в частности, другими дронами
Фото - Getty Images

На Ставке верховного главнокомандующего во вторник обсудили защиту украинского неба от ударных беспилотников, в частности, с помощью других дронов.

Источник: обращение Зеленского 6 мая

Прямая речь: "Еще одна важная тема, которая была сегодня на Ставке - защита украинского неба, а именно - сбивание "шахедов", в частности, с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность - дронами защищать свою страну от дронов".

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Детали: Зеленский поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков.

Глава государства добавил, что это направление планируют максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу.

ставкаШахед
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