Армия РФ нанесла 13 ударов по Запорожью: есть повреждения
Российская армия вечером 6 мая атаковала Запорожье ударными БпЛА, в городе возник пожар, вероятно, под завалами находятся люди.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Детали: В ОВА сообщили, что из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди.
Также, по данным Федорова, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.
Впоследствии стало известно, что, по предварительным данным, россияне атаковали объект инфраструктуры.
Информация о пострадавших уточняется.
В 22:56 Федоров добавил, что россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов.
Есть повреждения в разных районах города. Произошло и несколько возгораний.
Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.