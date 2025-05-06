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Армия РФ нанесла 13 ударов по Запорожью: есть повреждения

Татьяна ОлейникВторник, 6 мая 2025, 23:10
Армия РФ нанесла 13 ударов по Запорожью: есть повреждения
Фото иллюстративное - ГСЧС

Российская армия вечером 6 мая атаковала Запорожье ударными БпЛА, в городе возник пожар, вероятно, под завалами находятся люди.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Детали: В ОВА сообщили, что из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди.

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Также, по данным Федорова, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что, по предварительным данным, россияне атаковали объект инфраструктуры.

Информация о пострадавших уточняется.

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В 22:56 Федоров добавил, что россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов.

Есть повреждения в разных районах города. Произошло и несколько возгораний.

Разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.

Запорожьероссийско-украинская войнавзрыв
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