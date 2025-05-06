Генштаб: Больше всего боев на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях

На фронте с начала суток 6 мая произошло 119 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За сегодня противник нанес один ракетный и 74 авиационных ударов, применил при этом одну ракету и 121 КАБ, привлек для поражения 1317 дронов-камикадзе, совершил более 4700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении противник в течение дня три раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязов. Наши воины остановили 15 атак захватчиков.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

С начала суток враг 46 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлиное, Удачное, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка, и в направлениях Малиновки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки, сейчас продолжается пять боестолкновений.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях населенных пунктов Шевченко, Новополь, Отрадное, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили две вражеские атаки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали в направлении позиций наших защитников.

На Курском направлении в целом, за сегодня российские оккупанты совершили 10 попыток продвинуться вперед.