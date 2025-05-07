Трамп назвал "позором" удары Индии по Пакистану

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" военную операцию Индии против Пакистана и отметил, что узнал об этой новости накануне мероприятия в Овальном кабинете.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Прямая речь: "Это позор. Мы только что услышали об этом, когда входили в двери Овального кабинета, только что услышали об этом. Я думаю, что люди знали, что что-то должно произойти, учитывая предыдущие события, они боролись в течение длительного времени, вы знаете, они боролись в течение многих, многих десятилетий и веков".

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"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро".

Детали: Государственный департамент США заявил, что "внимательно следит за развитием событий".

Что предшествовало: Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.

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В результате индийских ударов по Пакистану погибли три человека, включая ребенка, 12 человек получили ранения.