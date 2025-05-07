Спасатели показали последствия массированной атаки на Запорожье: деблокировали двух человек

В ГСЧС показали последствия массированной атаки на Запорожье вечером 6 мая, отметив о деблокировании двух людей на месте разрушения жилого дома.

Источник: ГСЧС Запорожья

Детали: 6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БпЛА.

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По данным спасателей, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 кв. м. Спасатели высвободили из-под завалов дома и передали медикам двух человек.

Дословно ГСЧС: "Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция. Количество пострадавших уточняется".

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Детали: По другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м. Повреждены более 10 легковых автомобилей.

Ліквідація наслідків масованої атаки ворожих дронів на Запоріжжя.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/zpssM86O1v — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 6, 2025

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок.

На местах работают все экстренные службы".