Администрация Трампа предлагала Украине принимать депортированных из США граждан третьих стран – СМИ

По данным ԜР, администрация президента США Дональда Трампа обратилась в начале этого года к украинским властям с предложением принять на своей территории депортированных из США иммигрантов из третьих стран.

Источник: The Washington Post, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении издания документы, "Укринформ"

Детали: Предложение передали украинской стороне в конце января через высокопоставленного американского дипломата. Оно предусматривало размещение в Украине лиц, депортированных из США, которые не являются гражданами Украины, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны и в значительной степени зависит от американской военной и финансовой поддержки.

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В документах не указано, как именно отреагировал Киев на это предложение. Известно лишь, что украинский дипломат сообщил посольству США о намерении предоставить ответ после формирования официальной позиции правительства.

Двое украинских чиновников, знакомых с ситуацией, отметили, что этот вопрос не обсуждался на самом высоком уровне, и они не знают о каких-либо политических требованиях со стороны США относительно приема депортированных.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на расширение масштабов депортации нелегальных мигрантов из США. В рамках этой политики Штаты уже заключили соглашения с несколькими странами Латинской Америки, в частности Сальвадором, Мексикой, Коста-Рикой и Панамой, которые согласились принимать иммигрантов, не являющихся их гражданами.

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Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного правового статуса для примерно 240 тысяч украинцев, которые выехали в США после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Этот шаг может привести к их депортации.

Напомним: Трамп заявлял, что его стране нужно "смелое правосудие" для осуществления жесткой миграционной политики.

На митинге в Мичигане по случаю 100 дней пребывания на посту президента США Дональд Трамп заявил о "глубоких изменениях в Вашингтоне за почти сто лет", похвастался жесткой иммиграционной политикой и тарифами против Китая.

По данным издания The Washington Post, администрация Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек за год.