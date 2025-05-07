На Киевщине из-за вражеской атаки дронов произошел пожар, повреждены 10 автомобилей
Среда, 7 мая 2025, 05:36
Утром 7 мая стало известно, что в Киевской области из-за вражеской атаки беспилотниками произошло возгорание в 10-этажном жилом доме, не введенном в эксплуатацию, и повреждены 10 автомобилей.
Источник: глава Киевской ОГА Николай Калашник
Прямая речь Калашника: "В результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию".
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Детали: Калашник также сообщил о поврежденных 10 автомобилях.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.