"Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном" – генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к сдержанности, по его словам "мир не может себе позволить".

Источник: заявление Гутерреша

Прямая речь Гутерреша: "Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном".

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Детали: накануне, в понедельник, Гутерреш предупредил, что напряженность между двумя соседями достигла "самого высокого уровня за последние годы".

Он предложил "свои добрые услуги" обеим странам, чтобы "помочь разрядить напряженность и способствовать дипломатии", подчеркнув, что "военное решение – это не решение".

Что предшествовало: Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.