ВСУ уже отминусовали более 960 тысяч оккупантов

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 270 российских захватчиков, а всего с начала полномасштабного вторжения потери России в ее захватнической войне против Украины уже достигли более 960 тысяч в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 960 770 (+1 270) человек,

танков – 10 780 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 22 419 (+3) ед,

артиллерийских систем – 27 502 (+71) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 266 (+124) ед,

крылатых ракет – 3 197 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 47 484 (+131) ед.

Данные уточняются.