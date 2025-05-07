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ВСУ уже отминусовали более 960 тысяч оккупантов

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 07:57
ВСУ уже отминусовали более 960 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 270 российских захватчиков, а всего с начала полномасштабного вторжения потери России в ее захватнической войне против Украины уже достигли более 960 тысяч в живой силе.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 960 770 (+1 270) человек,
  • танков – 10 780 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 419 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 27 502 (+71) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 266 (+124) ед,
  • крылатых ракет – 3 197 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 484 (+131) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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