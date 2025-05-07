Оккупанты ударили КАБами по Днепропетровской области: 8 раненых, из них 2 – "тяжелые"
Среда, 7 мая 2025, 08:10
8 человек получили ранения, повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП в результате российских ударов КАБами по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровщины вечером 6 мая.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Ранены 8 человек. Все госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии. Повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередач".
Реклама:
Детали: Также били оккупанты по Никопольскому району. В частности, атаковали дроном-камикадзе и били из артиллерии по райцентру и Покровской общине. Информация о последствиях уточняется.