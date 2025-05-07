На фронте произошло свыше 170 боевых столкновений, 77 из которых - на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 171 боестолкновение, 77 раз оккупанты штурмовали Покровское направление, еще 11 атак россиян Силы обороны отбили на Курском плацдарме.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

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На Купянском направлении за сутки зафиксировано три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязов.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боестолкновений в районах Курдюмовки и Часового Яра.

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На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.