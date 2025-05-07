Россияне за сутки убили 4 гражданских в Донецкой области и еще 10 ранили
Среда, 7 мая 2025, 09:21
За сутки 6 мая российские оккупанты убили 4 и ранили еще 10 мирных жителей Донецкой области.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь главы области: "За 6 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области: в Краматорске, Полтавке, Яблоновке и Софиевке. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения".
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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили не менее 3 196 и ранили не менее 7 065 мирных жителей Донецкой области.
Филашкин акцентирует, что эти цифры не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.
Предыстория:
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- Утром 6 мая российские оккупанты 7 раз ударили по городу Краматорск, что в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.