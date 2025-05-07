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Байден о подходе Трампа к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине, является просто дураком

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 7 мая 2025, 09:52
Байден о подходе Трампа к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине, является просто дураком
Джо Байден, фото: Getty Images

Экс-президент США Джо Байден назвал подход своего преемника Дональда Трампа в отношении войны России против Украины современной политикой умиротворения и опасается, что это может стать сигналом для других европейских стран, что пришло время уступить РФ.

Источник: Байден в интервью BBC, передает "Европейская правда"

Детали: С момента вступления в должность президент Трамп выбрал отличный от Байдена подход к войне, заявив Украине, что она должна рассмотреть возможность отдать часть территории России, если хочет, чтобы война закончилась.

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"Это современная политика умиротворения", - говорит Байден о подходе Трампа.

По его мнению, Путин считает Украину "частью матери-России. Он верит, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем, что [...] Советский Союз распался. И любой, кто думает, что он остановится, является просто дураком".

Отмечается, что Байден, находясь в должности, столкнулся с обвинениями в связи с войной в Украине. Некоторые в Киеве, некоторые союзники, а также некоторые представители Великобритании утверждают, что он оказал Украине достаточную поддержку, чтобы противостоять вторжению, но недостаточную, чтобы победить Россию, возможно, из-за опасений, что Путин рассмотрит возможность применения ядерного оружия, если его загнать в угол.

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"Мы предоставили им (Украине) все необходимое для обеспечения их независимости", – утверждает Байден.

"И мы были готовы ответить более агрессивно, если Путин действительно сделает новый шаг", – говорит он.

Он говорит, что стремился избежать перспективы "Третьей мировой войны с ядерными державами". "И мы избежали этого", – добавил он.

"Что сделает Путин, если ситуация для него станет действительно сложной? Будет угрожать применить тактическое ядерное оружие. Это не игра и не рулетка", – отметил экс-президент США.

Что предшествовало: Ранее специальный представитель американского президента по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия.

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Байденроссийско-украинская войнаПутинТрамп
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