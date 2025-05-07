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В США администрации Трампа разрешили запретить службу трансгендерам

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСреда, 7 мая 2025, 10:14
В США администрации Трампа разрешили запретить службу трансгендерам
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа реализовать запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах, что позволяет армии увольнять тысячи действующих трансгендерных военных и отказывать новым рекрутам, пока продолжаются судебные разбирательства.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Как пишет агентство, суд удовлетворил просьбу Министерства юстиции отменить общенациональный запрет, введенный федеральным судьей, который блокировал выполнение приказа Трампа.

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В кратком решении Верховного суда не указано авторство, а три либеральные судьи – Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон – публично выразили несогласие с решением.

Правозащитные организации Lambda Legal и Human Rights Campaign Foundation, представляющие истцов, назвали решение Верховного суда "разрушительным ударом по трансгендерным военным, которые уже доказали свою способность и преданность защите нации".

Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт назвала решение "огромной победой" Трампа, заявив, что он и министр обороны Пит Хегсет "восстанавливают армию, сосредоточенную на готовности и боеспособности, а не на DEI (разнообразии, равенстве и инклюзии) или гендерной идеологии".

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По данным Министерства обороны США, в 2019 году до введения первого запрета Трампа в армии служили до 8 тысяч трансгендерных лиц.

Отметим, издание The Independent в ноябре писало, что Трамп подпишет указ, которым уволит трансгендерных военнослужащих из армии, в первый же день своего пребывания в должности.

В начале ноября в Палату представителей США избрали первого открытого трансгендера – демократку Сару Макбрайд.

А 23 декабря Трамп заявил, что будет бороться с "гендерным безумием", а также подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов официально "будет признавать только два пола – мужской и женский".

В результате 20 января Трамп подписал указ, который отменяет положение, позволявшее трансгендерным военнослужащим служить в армии.

СШАсудрелигия
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