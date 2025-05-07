Россияне атаковали 4 ракетами и 142 дронами, десятки БпЛА еще в воздухе – Зеленский
Ночью 7 мая российские захватчики выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из которых "Шахеды", по состоянию на 10 утра десятки беспилотников еще находятся в воздухе, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро – дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие – женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким".
Детали: Зеленский напомнил, что с вечера было много ударов по Запорожской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Он также рассказал, что по Великой Чернеччине в Сумской области россияне сначала ударили баллистикой, затем применили авиабомбы и продолжили обстрелы, когда на месте уже работали спасатели.
Зеленский считает, что только "ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии".
"Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", – подытожил президент.
Предыстория:
- Утром 7 мая сообщалось, что в результате вражеской атаки на Киев два человека погибли, 8 пострадали, из них – 4 ребенка.
- Позже в КГВА уточнили, что оккупанты атаковали столицу баллистикой и 28 беспилотниками – ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локационно потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы.