Россияне атаковали 4 ракетами и 142 дронами, десятки БпЛА еще в воздухе – Зеленский

Ночью 7 мая российские захватчики выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из которых "Шахеды", по состоянию на 10 утра десятки беспилотников еще находятся в воздухе, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро – дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие – женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким".

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Детали: Зеленский напомнил, что с вечера было много ударов по Запорожской, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепропетровской областях.

фото гсчс

Он также рассказал, что по Великой Чернеччине в Сумской области россияне сначала ударили баллистикой, затем применили авиабомбы и продолжили обстрелы, когда на месте уже работали спасатели.

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Зеленский считает, что только "ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии".

"Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", – подытожил президент.

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