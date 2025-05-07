Меньше половины украинцев ждут позитива от соглашения о недрах с США – опрос

По данным опроса, по состоянию на начало мая 47% украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения о полезных ископаемых с США.

Источник: опрос КМИС

Детали: Согласно опросу, о скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с таким мнением.

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Социологи отмечают, что таким образом, пока баланс положительных-негативных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания).

В разрезе регионов немного меньше положительных ожиданий на Востоке и на Западе, хотя в обоих случаях доля тех, кто имеет именно негативные ожидания, не превышает четверти, а также баланс положительных-негативных ожиданий является положительным (с учетом довольно небольшой выборки в каждом регионе).

Справочно: Собственно опрос КМИС проводился со 2 мая методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, к которому в последний момент добавили вопрос о восприятии последствий этого соглашения.

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Полевой этап опроса должен продолжаться до середины мая 2025 года, но по состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью. Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов (с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3) и по опыту КМИС окончательные результаты принципиально отличаться не будут.

Что предшествовало:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

В тот же день Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.

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