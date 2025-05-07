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Фон дер Ляйен назвала членство в ЕС "самой сильной гарантией безопасности" для Украины

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловСреда, 7 мая 2025, 10:46
Фон дер Ляйен назвала членство в ЕС самой сильной гарантией безопасности для Украины
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать самой сильной гарантией безопасности для Украины после установления мира.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге "Роль ЕС в установлении справедливого и устойчивого мира в Украине" Урсула фон дер Ляйен отметила, что присоединение Украины к Евросоюзу станет самой большой гарантией справедливого длительного мира.

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Прямая речь: "Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины - это может быть сильнейшей гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме.

Война в Украине в конце концов закончится. И то, как она закончится, сформирует Европейский континент на несколько поколений вперед".

Президент Еврокомиссии выразила убеждение, что "плохое соглашение может поощрить Путина вернуться с новыми силами, что стало бы рецептом все большей нестабильности и незащищенности".

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"А вот справедливый и длительный мир может открыть новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности для Европы", – подчеркнула она.

Поэтому фон дер Ляйен выделила три приоритета для ЕС на пути установления справедливого мира для Украины: "Во-первых, поддержать обороноспособность Украины. Во-вторых, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива. И в-третьих, ускорить процесс вступления Украины в наш Союз".

Детали:

  • 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Риме, после церемонии похорон Папы Римского Франциска, на которой обсудили установление устойчивого мира в Украине.
  • Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

ЕСевроинтеграцияУкраина
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