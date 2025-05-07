Нашли в посадке мину: на Харьковщине 2 мужчин погибли, еще 1 ранен

Двое мужчин погибли, еще один получил ранения из-за детонации мины в городе Изюм Харьковской области.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно правоохранители: "В городе Изюм трое мужчин нашли в посадке мину ПОМ-2, которая осталась с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ. Через некоторое время боеприпас сдетонировал".

Реклама:

Детали: В результате взрыва 28 и 40-летний мужчины погибли, а 30-летний мужчина получил ранения.

Пострадавшего госпитализировали.

Полиция призывает жителей быть крайне осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.

РЕКЛАМА:

"Если вы наткнулись на подозрительный предмет или объект, внешне похожий на взрывоопасный, не приближайтесь к нему, не пытайтесь его передвинуть, разобрать или самостоятельно обезвредить.

По возможности огородите место находки и немедленно сообщите об этом в полицию по спецлинии 102 или в службу спасения – 101", – отметили в полиции.