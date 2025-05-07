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Россияне били по Донецкой области: 5 раненых, горели дома, храм и предприятия

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 11:48
Россияне били по Донецкой области: 5 раненых, горели дома, храм и предприятия
ФОТО ГСЧС

Пять человек получили ранения, повреждены жилые дома, предприятия, админздания и храм в результате российских ударов по Донецкой области.

Источник: ГСЧС

Дословно служба: "Обстрелы охватили Родинское, Алексеево-Дружковку – там 2 раненых, Константиновку – 3 раненых, Доброполье и Славянск. Повреждены десятки зданий, гаражи, предприятия, админздания, храм. Общая площадь пожаров – более 500 кв.м".

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Фото ГСЧС

Детали: В частности, в Родинском из-за обстрела повреждены 5 частных жилых домов, загорелись гараж и две хозяйственные постройки. Спасатели ликвидировали пожар на площади 188 кв. м.

В Алексеево-Дружковке в результате вражеского удара загорелись 3 частных дома (площадь возгорания – 300 кв. м). Ликвидацию пожара пришлось временно прекратить из-за повторных обстрелов. Ранены 2 человека, повреждены 6 домов. 

 
Фото ГСЧС

В Константиновке в результате авиаудара вспыхнуло здание местного предприятия. Три человека получили ранения, повреждены 28 частных домов, админздание и 3 предприятия.

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"Во время тушения пожара спасатели неоднократно попадали под обстрелы и вынуждены были прекратить ликвидацию пожара", – отметили в ГСЧС. 

 
Фото ГСЧС

В Доброполье в результате обстрела загорелось здание храма. Пожар на площади 20 кв. м. потушили. 

 
Фото ГСЧС

А в Славянске из-за обстрела загорелся мусор на территории неработающего предприятия. Пожар оперативно ликвидировали.

Донецкая областьобстрелпожар
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