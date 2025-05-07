В Украине будет дождливо, в Карпатах прогнозируют мокрый снег и мороз

В ближайшие дни в Украине сохранится дождливая погода, в северных и западных областях ожидаются ночные заморозки на почве, а в Карпатах мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "8 мая в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-11°, днем 14-20°, в северных и большинстве западных областей ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла. Ветер в стране северный и северо-западный, 5-10 м/с".

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Детали: В Киеве в четверг без осадков, ночью 4-6° тепла, днем до +14°, ветер северный, 5-10 м/с.

9 мая ночью в юго-западной части, в Кировоградской, Черкасской и местами в Киевской области, днем в Украине, кроме запада, дожди, днем в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди. Температура ночью 2-9° тепла, в северо-западной части на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юго-востоке страны до +18°. На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В столице в пятницу кратковременные дожди, ночью 4-6°, днем до +14°, ветер северный, 5-10 м/с.

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10 мая ночью на юго-востоке и востоке страны умеренные, днем в западных и северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-9° тепла, в северо-западной части на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юго-востоке страны до +18°. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу ночью без осадков, 4-6° тепла, днем небольшой дождь, до +14°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.