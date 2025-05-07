Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине будет дождливо, в Карпатах прогнозируют мокрый снег и мороз

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 12:17
В Украине будет дождливо, в Карпатах прогнозируют мокрый снег и мороз
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в Украине сохранится дождливая погода, в северных и западных областях ожидаются ночные заморозки на почве, а в Карпатах мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "8 мая в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-11°, днем 14-20°, в северных и большинстве западных областей ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла. Ветер в стране северный и северо-западный, 5-10 м/с".

Реклама:

Детали: В Киеве в четверг без осадков, ночью 4-6° тепла, днем до +14°, ветер северный, 5-10 м/с.

9 мая ночью в юго-западной части, в Кировоградской, Черкасской и местами в Киевской области, днем в Украине, кроме запада, дожди, днем в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди. Температура ночью 2-9° тепла, в северо-западной части на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юго-востоке страны до +18°. На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В столице в пятницу кратковременные дожди, ночью 4-6°, днем до +14°, ветер северный, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

10 мая ночью на юго-востоке и востоке страны умеренные, днем в западных и северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-9° тепла, в северо-западной части на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юго-востоке страны до +18°. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу ночью без осадков, 4-6° тепла, днем небольшой дождь, до +14°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
инфографикаМеньше половины украинцев ждут позитива от соглашения о недрах с США – опрос
фото, видеоРоссияне атаковали 4 ракетами и 142 дронами, десятки БпЛА еще в воздухе – Зеленский
Байден о подходе Трампа к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине, является просто дураком
У Трампа заявили, что Украина готова к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны
фото, дополнено Из-за вражеской атаки в Киеве 2 погибших, 8 пострадавших, среди них – 4 детей
Индия нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане
Все новости...
погода
В Украине будет дождливо, но тепло
Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми
В понедельник Украину накроют дожди и грозы, в Киеве похолодает
Последние новости
13:49
"Символ уважения и благодарности": "Укрпочта" выпустит марку в честь матерей
13:32
видеоУкраинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"
13:32
Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к командным соревнованиям
13:30
Литва хочет изготавливать морские дроны для себя и Украины
13:21
США профинансируют производство украинского оружия на $764 млн – инициатива "Зброяри"
13:09
Tesla теряет рынок Китая: продажи падают седьмой месяц подряд
13:03
В Кремле заявили, что инициатива Путина по прекращению огня 8-10 мая в силе
13:00
Польша надеется на принятие 17-го пакета санкций против РФ до 1 июля
12:53
В США женщина неделями носила мертвый плод из-за запрета абортов
12:50
Пассажиры застряли без еды и воды: в РФ остановились аэропорты из-за атак неизвестных дронов
Все новости...
Реклама:
Реклама: