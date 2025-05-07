В Финляндии разбился истребитель Hornet, пилот катапультировался
Вблизи финского города Рованиеми разбился истребитель F/A-18 Hornet.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ВВС Финляндии в X
Детали: Самолет упал в районе аэропорта. По данным ВВС, пилот успел катапультироваться и его местонахождение установлено.
Авария произошла в Рованиеми в среду примерно в 10:50. На место происшествия было направлено несколько подразделений спасательных служб.
Журналисты телерадиокомпании Yle работали недалеко от места происшествия, когда около 11:00 заметили сильный дым вблизи аэропорта. Через десять минут дым уже немного рассеялся.
По словам репортеров, в районе Полярного круга чувствуется сильный запах дыма.
7 мая в Рованиеми должна была состояться встреча министров обороны. По информации репортера Yle, который находится на месте происшествия, мероприятие отменено из-за аварии.
В октябре прошлого года в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот.
Перед этим во время подготовки к авиашоу на авиабазе в центральной Болгарии разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA, погибли два пилота.