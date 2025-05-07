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В Финляндии разбился истребитель Hornet, пилот катапультировался

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 7 мая 2025, 12:30
В Финляндии разбился истребитель Hornet, пилот катапультировался
Фото иллюстративное

Вблизи финского города Рованиеми разбился истребитель F/A-18 Hornet.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ВВС Финляндии в X

Детали: Самолет упал в районе аэропорта. По данным ВВС, пилот успел катапультироваться и его местонахождение установлено.

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Авария произошла в Рованиеми в среду примерно в 10:50. На место происшествия было направлено несколько подразделений спасательных служб.

Журналисты телерадиокомпании Yle работали недалеко от места происшествия, когда около 11:00 заметили сильный дым вблизи аэропорта. Через десять минут дым уже немного рассеялся.

По словам репортеров, в районе Полярного круга чувствуется сильный запах дыма.

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7 мая в Рованиеми должна была состояться встреча министров обороны. По информации репортера Yle, который находится на месте происшествия, мероприятие отменено из-за аварии.

В октябре прошлого года в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот.

Перед этим во время подготовки к авиашоу на авиабазе в центральной Болгарии разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA, погибли два пилота.

Финляндияавиа
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