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В Херсоне из-под завалов освободили мужчину: спасатели работали несмотря на угрозу новых ударов

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 12:34
В Херсоне из-под завалов освободили мужчину: спасатели работали несмотря на угрозу новых ударов
Фото ГСЧС

В городе Херсон чрезвычайники спасли из-под завалов человека – работу не прекращали, несмотря на сложные условия и угрозу повторных обстрелов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: Оккупанты ударили по жилым кварталам города утром 7 мая.

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Спасатели получили сообщение, что под завалами есть человек, который подает признаки жизни.

Дословно ГСЧС: "Несмотря на сложные условия и угрозу повторных обстрелов, они быстро разобрали обломки и достали пострадавшего". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Мужчину эвакуировали и передали медикам.

ХерсонобстрелГСЧС
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