САП и НАБУ завершили следствие по делу экс-заместителя Ермака, за которого внесли залог

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, за которого накануне внесли залог в 18 миллионов гривен.

Источник: пресс-службы САП, НАБУ

Дословно: "6 мая 2025 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины и владельца строительной компании. Сейчас детективами НАБУ по поручению прокурора открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления".

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Детали: Перед этим пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде" сообщила, что 5 мая ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и изменил меру пресечения в виде залога, примененную ранее к подозреваемому (постановление ВАКС от 18.05.2024) на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

По данным следствия, в 2020 - 2022 годах подозреваемый приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн. Чтобы скрыть эти активы, чиновник оформил их большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться ими в полном объеме.

Сообщается, что в период 2019 - 2021 гг. топ-чиновник незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

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Детективами также установлено, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму $100 тыс. для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере - обеспечить победу его компании.

Топ-чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял "нужное" решение.

Действия бывшего руководителя ОП квалифицированы по статьям УК Украины относительно принятия предложения неправомерной выгоды в размере $100 тыс. и легализации незаконно приобретенных средств.

Предыстория:

16 апреля антикоррупционные органы сообщили о новом подозрении бывшему заместителю руководителя ОП Андрею Смирнову - в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Смирнов уже привлекается антикоррупционерами к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

Сам Смирнов отреагировал на новое подозрение, отметив, что НАБУ и САП спешили вручить его, поскольку заканчиваются сроки расследования по делу о незаконном обогащении.

6 мая за Смирнова внесли залог в 18 миллионов гривен.

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