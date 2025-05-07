Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"

Александр ШумилинСреда, 7 мая 2025, 13:32
Украинские разведчики устроили фейерверк из российского ЗРК Бук-М1
скриншот

На Восточном направлении украинские разведчики уничтожили российский ЗРК средней дальности "Бук-М1" вместе с боекомплектом.

Источник: сообщение Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица

Дословно: "Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки „Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить вместе с боекомплектом во время перемещения российский многофункциональный ЗРК средней дальности „Бук-М1".

Реклама:

Этот "фейерверк" от детонации БК - следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии".

Детали: В "Хортице" рассказали, что "Бук-М1" - одно из ключевых средств ПВО россиян. Ориентировочная стоимость многофункционального ЗРК средней дальности "Бук-М1" ~ $10 млн.

война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоУкраинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"
САП и НАБУ завершили следствие по делу экс-заместителя Ермака, за которого внесли залог
инфографикаМеньше половины украинцев ждут позитива от соглашения о недрах с США – опрос
фото, видеоРоссияне атаковали 4 ракетами и 142 дронами, десятки БпЛА еще в воздухе – Зеленский
Байден о подходе Трампа к РФ: Тот, кто думает, что Путин остановится на Украине, является просто дураком
У Трампа заявили, что Украина готова к созданию 30-километровой демилитаризованной зоны
Все новости...
Дроны атаковали заводи оборонный промышленности и военные аэродромы в России: бушуют пожары
Киев атаковали баллистика и 28 БпЛА: ракету и 11 дронов сбили – КГВА
На Киевщине из-за вражеской атаки дронов произошел пожар в новостройке, повреждены 18 авто
В Кремле заявили, что инициатива Путина о трехдневном прекращении огня в силе
Последние новости
14:33
Трамп опасается, что китайские спортсмены начнут доминировать в снукере
14:29
Минобороны с начала года допустило к эксплуатации более 60 образцов отечественных боеприпасов
14:03
В Румынии ответили Путину, который возложил на Бухарест долю вины за войну против Украины
13:49
Подозреваемый в расстреле украинских пленных получил должность министра в Северной Осетии
13:49
"Символ уважения и благодарности": "Укрпочта" выпустит марку в честь матерей
13:32
видеоУкраинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"
13:32
Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к командным соревнованиям
13:30
Литва хочет изготавливать морские дроны для себя и Украины
13:21
США профинансируют производство украинского оружия на $764 млн – инициатива "Зброяри"
13:09
Tesla теряет рынок Китая: продажи падают седьмой месяц подряд
Все новости...
Реклама:
Реклама: