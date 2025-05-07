Украинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"

На Восточном направлении украинские разведчики уничтожили российский ЗРК средней дальности "Бук-М1" вместе с боекомплектом.

Источник: сообщение Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"

Дословно: "Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки „Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить вместе с боекомплектом во время перемещения российский многофункциональный ЗРК средней дальности „Бук-М1".

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Этот "фейерверк" от детонации БК - следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии".

Детали: В "Хортице" рассказали, что "Бук-М1" - одно из ключевых средств ПВО россиян. Ориентировочная стоимость многофункционального ЗРК средней дальности "Бук-М1" ~ $10 млн.