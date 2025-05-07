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В Румынии ответили Путину, который возложил на Бухарест долю вины за войну против Украины

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 7 мая 2025, 14:03
В Румынии ответили Путину, который возложил на Бухарест долю вины за войну против Украины
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел через заявление спикера Андрея Царнеа отреагировало на заявления российского правителя Владимира Путина, который заявил, что Румыния и Болгария способствовали напряжению, которое привело к войне в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: По словам Царнеа, вступление Румынии в НАТО является суверенной волей граждан Румынии и стран-союзниц и "не представляет угрозы безопасности для кого-либо".

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Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин использует "те же знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны с аннексией".

"Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, – это Российская Федерация, которая ведет незаконную и неоправданную войну, сопровождающуюся многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации и антиевропейской и антинатовской пропагандой", – заявил он.

В пропагандистском документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", транслировавшемся российским государственным телеканалом "Россия-1", показаны архивные кадры с лидером Кремля, на которых он в своей старой речи перед мировыми лидерами, где присутствует в том числе Ангела Меркель, заявляет, что "так называемые легкие передовые американские базы появляются в Болгарии и Румынии, по одной в каждой стране. И мы имеем полное право открыто спросить себя: против кого идет эта экспансия?".

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Далее в видео показаны современные высказывания Путина, где он объясняет свои тогдашние заявления: "Это было послание, которое я хотел донести до наших партнеров и коллег, надеясь, что они нас услышат и изменят свое отношение к России. Но, к сожалению, нас не услышали. То есть услышали, но не отреагировали должным образом. В конце концов, это привело к сегодняшним трагическим событиям в Украине", – заявил глава Кремля.

"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" – это 90-минутный документальный фильм, снятый пропагандистом Павлом Зарубиным, с серией интервью, записанных весной 2025 года, в котором представлены "достижения" Путина за время его пребывания у власти.

В фильме Путин защищает аннексию Крыма Россией и оправдывает полномасштабное вторжение в Украину, атакует "западные ценности", рассуждает о том, кто когда-нибудь может заменить его, и говорит, что "надеется", что ему никогда не придется применять ядерное оружие.

Напомним, лидер ультраправой партии и победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион призвал прекратить российско-украинскую войну, а также высказался против поставок оружия Украине.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Стоит обратить внимание на то, что 15 ноября 2024 года Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую деятельность.

РумынияРосcияПутин
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