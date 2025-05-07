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Россияне днем сбросили авиабомбы на Александро-Калиново в Донецкой области: убили 2-х женщин

Станислав ПогориловСреда, 7 мая 2025, 14:54
Россияне днем сбросили авиабомбы на Александро-Калиново в Донецкой области: убили 2-х женщин
фото: филашкин в Telegram

Днем 7 мая российские захватчики сбросили авиабомбы на село Александро-Калиново Ильиновской громады Донецкой области, в результате чего погибли 2 женщины.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром россияне сбросили на село 2 авиабомбы, убили двух женщин 47 и 67 лет".

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Детали: По его словам, также было повреждено 6 частных домов.

 

Председатель ОВА в очередной раз призвал жителей прифронтовых общин своевременно эвакуироваться.

 

Что предшествовало: Перед этим Филашкин сообщал, что за 6 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области: в Краматорске, Полтавке, Яблоновке и Софиевке. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения.

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
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