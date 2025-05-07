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Еврокомиссия готовит переходные меры для Украины после завершения "торгового безвиза"

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинСреда, 7 мая 2025, 15:28
Еврокомиссия готовит переходные меры для Украины после завершения торгового безвиза
Фото: Getty Images

Если после 5 июня, на момент завершения действия автономных торговых мер для экспорта из Украины в ЕС (т.н. торгового безвиза), Еврокомиссия и Украина не успеют внести необходимые поправки в соглашение о свободной торговле Украина-ЕС, Брюссель предложит переходные меры, чтобы защитить украинских экспортеров.

Источник: брифинг в Брюсселе представителя Еврокомиссии Олофа Хилла, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Представитель Еврокомиссии рассказал, что после завершения действия "торгового безвиза" для украинских экспортеров могут быть введены переходные меры, чтобы условия торговли не вернулись к довоенным ограничениям.

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"Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать действие автономных торговых мер после этой даты", - заявил Хилл.

Он напомнил, что сейчас приоритетом Еврокомиссии является работа над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (УВЗСТ).

"Мы четко заявили об этом с самого начала. Мы хотим усовершенствовать УВЗСТ, чтобы предложить долгосрочную предсказуемость и стабильность операторам как в ЕС, так и в Украине", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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По его словам, такой переход укрепит перспективу постепенного движения Украины к вступлению в ЕС, а также поможет решить чувствительные вопросы со стороны ЕС, в частности, в агропродовольственном секторе.

"Мы знаем, что существуют временные ограничения. Поэтому мы также рассматриваем возможные переходные меры на случай, если переговоры по пересмотру УВЗСТ не будут завершены и применены до 6 июня. Поэтому мы также обсудим эти потенциальные переходные меры с Украиной", – сообщил Олоф Хилл.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня. Однако планируется обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".

Еврокомиссия
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