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Канцлер Германии хочет "вскоре" приехать в Украину

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 7 мая 2025, 15:59
Канцлер Германии хочет вскоре приехать в Украину
ФРИДРИХ МЕРЦ, GETTY IMAGES

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил планы вскоре посетить Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Сейчас идет координация поездки, и он хочет "сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных и чтобы потом можно было заключить мирное соглашение с Россией", – заявил Мерц во время визита в Париж.

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Канцлер подчеркнул, что сейчас есть один главный вопрос: готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мерц также связал вопрос гарантий безопасности со стороны Германии для Киева с тем, что предварительно следует достичь договоренности о долгосрочном прекращении огня в Украине.

По словам канцлера, важно, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе, "а также в дальнейшем обеспечении гарантий безопасности для Украины", и "чтобы американцы оставались в игре".

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Он надеется, что США "продолжат выполнять свои обязательства" в рамках НАТО, а также в отношении Украины.

Что предшествовало: Фридрих Мерц свой первый визит на посту совершил в Париж, затем он направится в Варшаву.

В пятницу 9 мая Мерца ожидают в Брюсселе, где он встретится с президентом Европейского совета и главой Европейской комиссии.

Германиявойна
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