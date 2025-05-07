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Лукашенко впервые в 2025 году помиловал 42 политзаключенных

Мария Емец, Александр ШумилинСреда, 7 мая 2025, 17:23
Лукашенко впервые в 2025 году помиловал 42 политзаключенных
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 42 человека, осужденных по "экстремистским" статьям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo.io

Детали: В пресс-службе Лукашенко объявили, что тот "в канун празднования Дня победы" 9 мая помиловал 42 осужденных за "преступления экстремистского направления", и что они "признали вину и раскаялись".

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Среди помилованных – 18 женщин и 24 мужчины, десять человек – старше 50 лет, тринадцать имеют хронические заболевания.

Это первое помилование в 2025 году и седьмое – с июня 2024 года. Последний перед этим случай был в декабре 2024 года.

9 января суд в Беларуси приговорил к четырем годам заключения сотрудника представительства Европейского Союза в стране Николая Хилу.

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В конце апреля в Беларуси отпустили на свободу американского гражданина, которого обвинили в подготовке покушения на Лукашенко.

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ЛукашенкоБеларусь
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