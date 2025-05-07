В Киеве обломки вражеского дрона упали на территорию школы имени Стуса

В Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков российских беспилотников на территории школы, а также на еще одной локации.

Источник: Киевская городская военная администрация

Дословно: "В Святошинском районе – падение обломков БпЛА на территорию СШ № 200 имени Василия Стуса и на еще одной локации на открытой территории. На месте работают специалисты. Предварительно - без последствий и пострадавших".

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Детали: КГВА подала уточненную информацию по результатам российских атак на Киев – по состоянию на 15:30 7 мая.

Зафиксировано общее количество пострадавших составляет 8 человек. Из них 4 ребенка.

Четверо пострадавших госпитализированы (в том числе трое детей). Остальные получили помощь на месте.

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Два человека погибли – женщина 1960-го года рождения и ее сын – 1997 года рождения.

На местах атак развернуты оперативные штабы, которые будут работать до полной ликвидации последствий и предоставления социальных услуг всем, кто пострадал в результате действий государства-террориста.