От имени Умерова в Telegram распространили фейк: МОУ призывает к информгигиене

От имени министра обороны Рустема Умерова 7 мая Telegram-каналы распространили фейк о якобы гибели в Харькове проектировщика украинских БпЛА в результате подрыва машины.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно: "Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины относительно теракта в Харькове - является фейком. Министр обороны таких заявлений не делал".

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Детали: В МОУ отметили, что Умеров не имеет официальных аккаунтов в Telegram.

В ведомстве напоминают, что в рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Украинцев призывают придерживаться информационной гигиены и проверять источники перед распространением любых сообщений.