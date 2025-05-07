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Президент Сербии, с приключениями, но таки добрался до Москвы

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 7 мая 2025, 18:38
Президент Сербии, с приключениями, но таки добрался до Москвы
Фото: Instagram Вучича

Несмотря на ряд препятствий президент Сербии Александар Вучич в среду днем прибыл в столицу России, чтобы принять участие в так называемом "параде ко дню победы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РТС

Детали: Сообщается, что Вучича в аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и почетный караул.

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Самолет, доставивший президента Сербии, сначала приземлился в Баку, где ждал разрешения на продолжение полета из-за "боевых действий между Россией и Украиной" - украинских ударных беспилотников в воздушном пространстве РФ и работы ПВО.

По сообщению Кремля, в пятницу Вучич должен встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Поскольку Латвия и Литва запретили пролет самолета с Вучичем через свое воздушное пространство, доподлинно неизвестно, каким воздушным маршрутом он добрался до российской столицы.

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Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.

СербияРосcия
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