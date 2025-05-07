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К Путину на 9 мая едет небольшая группа депутатов Европарламента

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 7 мая 2025, 19:01
К Путину на 9 мая едет небольшая группа депутатов Европарламента
Сара Вагенкнехт, фото: Getty Images

Среди гостей торжеств, запланированных режимом Путина в Москве к 9 мая, будет небольшая группа депутатов Европарламента, в частности двое членов немецкого Альянса Сары Вагенкнехт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Соратники Вагенкнехт, евродепутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург заявили, что будут участвовать в торжествах в Москве по случаю 9 мая и что с ними едут еще трое евродепутатов - из Чехии, Словакии и Кипра.

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В Москве они собираются встречаться с членами российской Госдумы и другими представителями политической и культурной сферы.

Своим мотивом они назвали "преодолеть все наростающую спираль конфронтации и эскалации в Европе".

Фирмених и фон дер Шуленбург утверждают, что после этого планируют ехать в Киев и контактировали по этому поводу с посольством Украины.

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Рут Фирмених называют человеком из близкого окружения Сары Вагенкнехт, она работала с ней с 2004 года.

Сама Сара Вагенкнехт на вопрос о поездке однопартийцев в Москву сказала, что не видит в этом ничего скандального.

"Они едут в Москву возложить венок к памятнику неизвестному солдату к 80-й годовщине освобождения. Не знаю, что можно сказать против этого. Они не будут участвовать в военном параде или подобных государственных событиях", - сказала политик.

Что предшествовало: В феврале Вагенкнехт отказалась отвечать на вопрос, радуется ли она тому, что Украина все еще существует как государство, несмотря на три года полномасштабной войны и многочисленные потери.

Также она заявляла, что немецкая промышленность - как и в целом европейская - "не имеют шансов" без дешевых энергоресурсов из России.

РосcиявойнаЕвропарламент
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