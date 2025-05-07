Нацгвардейцы сорвали "плавучее наступление" россиян на Покровском направлении
Среда, 7 мая 2025, 19:25
Воины бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" рассказали, как остановили попытку российских оккупантов подойти к украинским позициям "вплавь".
Источник: видео бригады "Спартан"
Детали: Бойцы Нацгвардии признаются, что отражали различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже опытных "спартанцев".
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Дословно: "На Покровском направлении оккупанты, которые несут огромные потери, от безнадежности решили подобраться к украинским позициям... по водоему.
Водолазов-неудачников "сопровождали" наши дроны. Поэтому этот тест по плаванию оккупанты провалили".