Нацгвардейцы сорвали "плавучее наступление" россиян на Покровском направлении

Воины бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" рассказали, как остановили попытку российских оккупантов подойти к украинским позициям "вплавь".

Источник: видео бригады "Спартан"

Детали: Бойцы Нацгвардии признаются, что отражали различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже опытных "спартанцев".

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Дословно: "На Покровском направлении оккупанты, которые несут огромные потери, от безнадежности решили подобраться к украинским позициям... по водоему.

Водолазов-неудачников "сопровождали" наши дроны. Поэтому этот тест по плаванию оккупанты провалили".