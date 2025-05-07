Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После новостей об усилении разведдеятельности в Гренландии Дания вызовет посла США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 7 мая 2025, 20:01
После новостей об усилении разведдеятельности в Гренландии Дания вызовет посла США
Ларс Лёкке Расмуссен. иллюстративное фото из Википедии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен решил вызвать американского посла после новостей в медиа, что США якобы усиливают разведывательную деятельность в Гренландии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Детали: По словам Расмуссена, он не может подтвердить правдивость сообщения The Wall Street Journal о том, что США усиливают разведдеятельность в Гренландии.

Реклама:

"Но те, кто об этом говорит, не придают этому особого значения. И это меня беспокоит", - сказал министр в комментарии DR.

В связи с этим в МИД Дании вызовут посла США, чтобы "выяснить, можно ли опровергнуть эту информацию, которая вызывает беспокойство", - добавил Расмуссен.

"Очень тревожно, если кто-то считает, что теперь нужно собирать разведданные в Дании и Гренландии", - отметил он.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.

ГренландияСШАДания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять
В Ватикане начался конклав
К Путину на 9 мая едет небольшая группа депутатов Европарламента
От имени Умерова в Telegram распространили фейк: МОУ призывает к информгигиене
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
Канцлер Германии хочет "вскоре" приехать в Украину
Все новости...
Гренландия
Трампа разозлили сюжеты телеканала CBS об Украине и Гренландии: требует наказания
У Трампа разработали план захвата Гренландии, но не силой – NYT
"Плохая идея": более 60% американцев против посягательств Трампа на Канаду и Гренландию
Последние новости
21:38
Лавров недоволен решением стран ЕС не пропускать самолеты Вучича и Фицо
21:30
Дрейфовал космосом 53 года: на Землю упадет советский аппарат, который должен был добраться до Венеры
21:25
СМИ: Румынии из-за проблем с правительством могут заблокировать миллиарды евро ЕС
21:23
Фицо обвинил Эстонию в "серьезной попытке" сорвать его визит в Москву
21:14
Атака российских дронов на Полтавщину: часть области осталась без света
21:01
Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая
20:59
Из-за подозрений в притязаниях уволили руководителя крупнейшего театрального фестиваля Европы
20:48
Вражеская атака на Киев серьезно повредила отделение "Укрпочты"
20:36
опросБольшинство немцев считает, что ультраправая "АдН" может разрушить демократию
20:35
Правительство упростило процедуру электронных направлений на ВЛК: что изменилось
Все новости...
Реклама:
Реклама: